Le 22 janvier 2008, l'acteur australien est retrouvé mort à l'âge de 28 ans dans son appartement, à New York. En cause, un cocktail explosif, mélangeant pas moins de six médicaments. Ce n'est un secret pour personne, à l'époque, le comédien alors en pleine dépression, se gavait d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'analgésiques. Pourtant, rien n'y fait, Heath Ledger ne parvient pas à se défaire de ses idées noires qui le pousseront au fond du gouffre.