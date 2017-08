Ces Stars qui ont sombré dans la dépression : Cara Delevingne

Connue comme étant l'un des mannequins les plus en vogue de ce début du XXIe siècle, l'ancienne égérie Burberry s'est longtemps affichée en couverture de tous les magazines de mode les plus huppés. Une célébrité enviée par beaucoup, qui n'a au demeurant pas réussi à rendre heureuse la star. Si Cara Delevingne avait déjà laissé sous-entendre un certain «mal-être» dans une interview accordée au Times en août 2015, elle a choisi, en avril 2016, de ne plus se cacher en révélant sur son compte Twitter être atteinte d'une dépression depuis plusieurs années.