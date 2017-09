Ces Stars qui ont sombré dans la dépression : Britney Spears

Difficile d'être passé à côté de la descente aux enfers de la star, largement relayée par les médias du monde entier. Après avoir été propulsée sous le feu des projecteurs grâce à son tube Baby One More Time en 1999, la chanteuse perd le contrôle de sa vie en 2007. Accumulant un divorce avec Kevin Federline et la perte de la garde de ses deux garçons, Britney Spears sombre dans la folie. En février de la même année, elle se rase le crâne à blanc sous le regard avide des photographes, puis s'attaque armée d'un parapluie à la voiture d'un paparazzi dans un ultime excès de rage. Le 4 janvier 2008, l'intéressée est transportée de force à l'hôpital Cedars Sinaï de Los Angeles afin de subir une «évaluation psychologique». Un résultat peu satisfaisant qui poussera sa psychiatre a l'hospitaliser, avant d’être placée sous «tutelle permanente» (son père lui installe une puce GPS dans l'épaule).