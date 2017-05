Céline Dion a enfin réussi à vendre sa villa en Floride

Mise en vente en 2013 à 72,5 millions de dollars, puis à 45,5 millions en 2016, Jupiter Island, la villa de Céline Dion en Floride, avait vu en début d’année, son prix s’écrouler pour être finalement proposé à la vente pour 38,5 millions de dollars. Une baisse de moitié du prix initial qui a enfin permis au courtier immobilier montréalais Joseph Montanaro, de Sotheby’s International Realty, de trouver un nouveau propriétaire à la demeure. « Je suis fier d'annoncer ma récente vente », a-t-il fait savoir notamment sur sa page Facebook.

Une villa de mille mètres carrés que la star québécoise a fait construire en 2010 avec son défunt mari, René Angélil. Posée dans un somptueux domaine de plus de 22.000 mètres carrés, la demeure est tout bonnement gigantesque. Elle comprend une résidence principale de deux étages, dans laquelle le couple et leurs trois enfants vivaient. Mais aussi cinq pavillons individuels pour loger les amis, les parents et les visiteurs, un court de tennis, un simulateur de golf, un théâtre, une salle de gym… De plus, la propriété ne compte pas moins de trois piscines et un parc aquatique pour les enfants. Pour couronner le tout, la villa donne sur une plage privée de 100 mètres.

Alors pourquoi Tiger Woods et Michael Jordan, résidents du même quartier, ont été tout ce temps sans voisin ? La faute au coût de fonctionnement de ce bien d’exception. En effet, entre les services de ménages, l’entretien des jardins et des piscines ainsi que la surveillance du domaine, la facture ne se limite pas uniquement à l’achat du domaine. « C’est beaucoup trop personnalisé et cela coûtera une fortune au nouvel acquéreur en termes de personnel pour faire tourner correctement le domaine, expliquait en fin d’année dernière, l’agent immobilier spécialiste du luxe Cara Ameer au site Real Tor. Il n’existe que très peu d’acheteurs potentiels pour ce genre de bien extrêmement luxueux. »

Un propriétaire dont le nom n’a pas été dévoilé va pouvoir profiter d’un domaine finalement très peu utilisé par Céline Dion et sa famille. La star bradait déjà en juin dernier son immense manoir au Québec. Initialement estimé à près de 21 millions d’euros, il avait été vendu pour 7 millions, décidément…