Les gagnants de la 2ème édition des Moroccan Logistics Awards (MLA 2017) ont été dévoilés, jeudi à Casablanca, lors d'une soirée initiée par l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) pour célébrer le talent des logisticiens marocains et le savoir-faire logistique des entreprises du Maroc.

Ainsi, le prix du projet logistique de l’année a été décerné par le jury à "Dolidol, Casablanca" pour son projet de "Transformation de la chaîne logistique de distribution - la Boucle" qui permet de maximiser le taux d’utilisation des véhicules et de réaliser des économies substantielles sur les coûts logistiques tout en améliorant le taux de satisfaction client, rapporte la MAP.

S’agissant du projet Green Logistics de l’année, le jury a primé "Zenith pharma, Agadir" pour son projet de "Mise en place d’une démarche Eco-Sourcing", une initiative écologique qui vise à réduire l’impact environnemental de la chaîne d’approvisionnement en utilisant efficacement les ressources matières à travers la mutualisation, tout en poursuivant l’objectif de croissance économique.

Quant au prix du professionnel de l’année, le jury a récompensé Hicham Mellakh, gérant-associé de la société de transport Transmel et vice-président de la commission logistique à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Enfin, les participants à la soirée des MLA 2017 ont décerné le prix de la meilleure présentation à Teledyne pour son projet "Bourse de fret : Agora logistics".

Dans une déclaration à la MAP, Younes Tazi, directeur général de l’AMDL, a indiqué que les MLA visent à encourager et à récompenser les entités et les personnalités de la communauté logistique qui ont conduit des projets ou des initiatives constituant un apport concret au développement du secteur.

Ce concours national, initié en collaboration avec la CGEM, est destiné aux entités et aux professionnels dont les pratiques et les solutions novatrices contribuent au développement de l’efficacité et de la durabilité du secteur logistique au Maroc, a-t-il noté, précisant que le jury d’évaluation des candidatures est composé de 11 membres de la communauté logistique marocaine reconnus pour leur expérience et leur notoriété.

Le DG de l’AMDL a, en outre, fait valoir que les MLA ambitionnent de sensibiliser le grand public à l’importance de la supply-chain et de la logistique verte, d’inciter les entreprises à adopter les bonnes pratiques logistiques et surtout de permettre une prise de conscience des opérateurs économiques sur l’impact et les enjeux de la logistique pour leur compétitivité économique.

Le prix du projet logistique de l’année récompense une entreprise ou institution ayant développé un nouveau système de transport ou de stockage qui a apporté une innovation au niveau des fonctions logistiques, une amélioration de la logistique de production ou de la distribution, une amélioration avérée dans l'utilisation des flux d'informations ou de communication de sa logistique ou de tout maillon de la supply-chain.

Concernant le prix professionnel de l’année, il prime une personnalité ayant contribué, au travers de ses actions en faveur de la communauté logistique marocaine, au développement du secteur.

Pour ce qui est du prix du projet "Green Logistics" de l’année, il récompense une entreprise ou institution ayant mis en œuvre un projet s’inscrivant dans l’un des domaines définis dans la Charte marocaine en faveur de la logistique verte adoptée lors de la COP 22, notamment le développement d’infrastructures logistiques durables, l’utilisation de matériel, équipements et méthodes de gestion des chaînes logistiques dociles à l’environnement, la formation, recherche et développement, etc.