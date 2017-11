Catherine Deneuve mêlée à l'assassinat de Kennedy ?

La mort du président John Fitzgerald Kennedy demeure à ce jour l'un des plus grands sujets de fantasmes à travers le monde. Maintenant que des documents classifiés ont été rendus publics, de nouvelles questions arrivent. Comme par exemple : pourquoi retrouve-t-on le nom de Catherine Deneuve dans le dossier ?

Ça s'est passé le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Ce jour-là, Jackie Kennedy portait un tailleur Chanel rose, assorti à son bibi. Assise aux côtés de son mari, le président JFK, dans une limousine décapotable, elle avait vécu l'horreur lorsqu'il avait pris plusieurs balles d'un tireur isolé, dans un immeuble, du nom de Lee Harvey Hoswald.

Une version officielle mainte fois contestée qui continue de fasciner le grand public. On suspecte la mafia, le FBI, la CIA, les communistes... C'est bien pour cela que les 2891 documents déclassifiés de la CIA publiés cette semaine ont forcément attiré du monde. Et leurs découvertes soulèvent maintenant quelques nouvelles questions.

Le Parisien rapporte par exemple que le nom de Catherine Deneuve est cité dans un rapport écrit le 11 juillet 1969 par un certain Paul K. Chalemsky, ancien directeur de l'antenne de la CIA à Paris. Il assure que l'actrice française aurait versé de l'argent à un Américain, Larry Cox, "gérant une planque à Pantin pour les déserteurs et les activistes" contre la guerre au Vietnam.

A l'époque, la star des "Demoiselles de Rochefort" fréquentait Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Larry Cox nie pourtant avoir eu affaire à Catherine Deneuve. Interrogé par le quotidien, il assure : "J'étais sur scène avec Sartre lors d'une réunion publique anti-guerre, où il a parlé et m'a pris dans ses bras quand j'ai détruit ma carte d'incorporation. Je n'ai fréquenté ni lui, ni Catherine Deneuve, et n'ai jamais rencontré Simone de Beauvoir. Autant que je me souvienne, nous n'avons pas reçu d'argent d'organisations, mais nous avons reçu quelques petites contributions de temps en temps. Je n'ai aucune trace de l'origine des dons et ne me rappelle pas si l'une des personnes mentionnées dans ce rapport a participé. C'était il y a très longtemps".