Casablanca, une véritable destination d’affaires

Casablanca, hub financier et locomotive économique du Maroc, a capitalisé sur ses avantages compétitifs et ses infrastructures pour devenir une véritable destination d’affaires durant l’année qui s’achève.

Ainsi, rapporte la MAP, la capitale économique du Royaume a, au fil du temps, su mettre à profit ses trois principaux atouts, à savoir son positionnement stratégique par rapport à l’aéroport international Mohammed V, hub régional par excellence, sa proximité géographique de l’Europe et de l’Afrique et ses liens commerciaux et culturels forts avec l’espace européen.

De surcroit, Casablanca bénéficie d’importantes infrastructures et vit actuellement au rythme d’un ambitieux et gigantesque Programme de développement et de projets d’envergure qui la prédisposent à émerger en tant que destination phare du tourisme MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions). En effet, la métropole économique a abrité en 2016 plusieurs congrès et rencontres internationales à caractère sportif, économique ou d’affaires.

Le tourisme d’affaires représente 80% du total des arrivées à Casablanca, selon la Direction régionale du tourisme qui qualifie de "très importante" la valeur ajoutée de cette catégorie de touristes. Ainsi, ces derniers dépensent en moyenne 1.400 dirhams par nuitée, contre 950 DH pour les touristes étrangers de loisirs, précise la direction.

La ville blanche se veut donc une destination d’affaires de choix, un hub aérien et financier incontournable et un futur port de croisière.

Au vu de tous ces atouts, Casablanca ambitionne d’accueillir plus d’un million de touristes en 2020. Une aubaine pour les opérateurs touristiques qui s’acharnent à investir ce créneau, en lançant plusieurs projets touristiques pour répondre à la forte demande.

L'on constate ainsi l’engouement des acteurs locaux, nationaux et internationaux à consolider leurs investissements dans la capitale économique du Maroc et à y bâtir des espaces, en vue d’accueillir encore plus d’événements de grande envergure. A titre d’exemple, le grand Centre commercial et de distraction "Morocco Mall" vient d’annoncer qu’il a réussi à attirer plus de 18 millions de visiteurs en 2016, alors qu’il a accueilli, depuis son inauguration il y a cinq ans, quelque 80 millions de visiteurs.

Témoigne également de cet enthousiasme pour Casablanca, l’arrivée de grands groupes économiques et hôteliers comme Sofitel, Four Seasons, Grand Mogador Casablanca, l’enseigne portugaise Sana Hotel, JW Mariott et Oberoi.