Casablanca accueille la première édition de la “China Trade Week Morocco”

Du 20 au 22 décembre prochain, l’Office des foires et expositions de Casablanca (OFEC) abritera la première édition de la « China Trade Week Morocco » (CTW).

Il s’agit du premier événement commercial essentiellement axé sur des exposants venant de Chine et mettant en vedette des produits chinois de haute qualité provenant de différentes industries de l’empire du Milieu.

Organisé à l’initiative du Groupe chinois MIE Events, «China Trade Week Morocco» offrira des opportunités et des investissements dans des secteurs d'intérêt commun, ont indiqué les organisateurs lors d’une rencontre organisée récemment à Casablanca.

Cet événement spécialisé dans les échanges commerciaux entre les entreprises chinoises et marocaines permettra aussi à la communauté locale de rencontrer des fabricants chinois, de développer des relations commerciales et de négocier de potentielles coopérations commerciales, ont-ils souligné.

Selon les explications des promoteurs de l’événement, la «China Trade Week Morocco » mettra également en exergue la capacité de la Chine à fournir et à fabriquer des produits de haute qualité aux entreprises et aux acheteurs » au Maroc.

Parmi les secteurs clés qui seront représentés lors de cet événement, figurent ceux de l'énergie, l'éclairage, les matériaux de construction, les machines, l'électroménager, les accessoires de mode, les textiles et les loisirs, entre autres.

Comme l’a rappelé le directeur général de MIE Events DMC, David Wang, le Maroc constitue une base régionale importante pour les entreprises chinoises et privées. Il offre à ces dernières l'opportunité d'investir et de commercialiser leurs services, a-t-il expliqué assurant que « c'est une relation à double sens qui se développe régulièrement d’année en année».

Il faut dire que le Maroc est l'un des pôles clés de l’initiative « One Belt, One Road », une stratégie de développement encourageant le développement économique et le commerce au niveau multinational proposée par le président chinois Xi Jinping.

A la base de la création du Salon « China Trade Week », cette stratégie met surtout l'accent sur la connectivité et la coopération entre les pays.

A ce propos, David Wang a indiqué que ce Salon est «une plateforme unique pour que la communauté professionnelle locale rencontre des fabricants et fournisseurs chinois et profite des produits de haute qualité à prix compétitifs ».

Soulignons qu’au cours de leur rencontre avec les médias, destinée à présenter les grandes lignes de cette première édition, les différents intervenants ont indiqué que ce Salon commercial contribuera à l’amélioration des relations commerciales entre le Royaume et la Chine.

Ils ont aussi rappelé que cet événement avait été mené avec succès dans d’autres pays, notamment aux Emirats arabes unis, en Iran, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ethiopie et au Ghana. Ce, avec plus de 2000 institutions gouvernementales et entreprises participantes.

Pour cette première édition, les organisateurs tablent sur pas moins de 4000 visiteurs qui pourront apprécier des centaines de produits chinois de haute qualité exposés durant les trois jours de cet événement.