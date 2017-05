Casablanca abrite le troisième Symposium dédié à la fibre optique et aux bâtiments intelligents

La 3ème édition du Symposium dédié à la fibre optique et aux bâtiments intelligents aura lieu le 23 mai à Casablanca, ont annoncé récemment les organisateurs.

Initié par Orange Maroc et AOB Group, sous l'égide du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ce symposium sera l'occasion pour les intégrateurs et fabricants de fibre, promoteurs immobiliers et aménageurs, bureaux d'études et architectes d'être à jour en termes de technologies liées à ce secteur encore naissant au Maroc, rapporte la MAP.

S’exprimant lors d’un point de presse consacré à la présentation du symposium, organisé en partenariat avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) et la Fédération marocaine du conseil et l’ingénierie (FMCI), Faiysal Slimani, responsable à Orange Maroc, a souligné que ce rendez-vous est une rencontre qui permettra de mettre l’accent sur l’importance de bâtir des villes et d’aménager des territoires plus connectés, soulignant que la fibre optique offre un haut débit au profit des utilisateurs.

De son coté, Chakib Achour, directeur commercial chez HUAWEI, a indiqué que ce symposium offrira des éléments de réponse liés à l'importance de l’utilisation des fibres optiques outre l’accompagnement du gouvernement dans ces projets liés aux transformations digitales.

Le symposium traitera des applications liées aux bâtiments intelligents via trois grandes thématiques, à savoir le déploiement rapide et économique de la fibre optique, le développement des bâtiments intelligents grâce à l’internet des objets et le rôle de la cyber-sécurité dans le secteur de l’immobilier et de la construction.

Des ateliers techniques exposeront également les guidelines d’Orange pour le déploiement de la fibre optique dans les bâtiments, l'installation cost-effective de la fibre optique et le modèle économique d'un smart building. Des témoignages de Lab smart cities vont également enrichir la journée.