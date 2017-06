“Cars 3” en tête du box-office

Le film d'animation "Cars 3" s'empare de la tête du box-office aux Etats-Unis et au Canada pour son premier week-end d'exploitation, reléguant la super-héroïne "Wonder Woman" en seconde position, selon l'estimation provisoire du cabinet spécialisé Exhibitor Relations. Dans ce troisième volet de ses aventures, la célèbre voiture rouge et jaune Flash McQueen doit affronter la concurrence de nouveaux bolides super puissants et trouver le moyen de rivaliser avec eux pour ne pas être contrainte d'abandonner les circuits de course.

En trois jours, "Cars 3" rapporte 53,3 millions de dollars, selon les chiffres communiqués dimanche. Il arrive bon premier du classement nord-américain devant "Wonder Woman", avec l'actrice Gal Gadot, qui encaisse 40,7 millions de dollars sur trois jours et 274,6 millions depuis sa sortie il y a trois semaines. Nouvelle entrée dans le classement, en troisième position: "All eyez on me", de Benny Boom, revient sur la vie du rappeur Tupac Shakur.

Le film rapporte 27 millions de dollars pour son premier week-end. Il devait sortir initialement l'an dernier pour les 20 ans de la mort du jeune homme dans une fusillade aux circonstances toujours floues à Las Vegas. Il reste l'une des figures les plus influentes du hip-hop. "La Momie", avec Tom Cruise, se place en quatrième position avec des revenus atteignant 14 millions de dollars en trois jours et 56,5 millions en deux semaines.

Autre nouveauté du classement, le long-métrage "In the deep" raconte l'histoire de deux soeurs bloquées au fond de l'océan dans une cage de protection pour observer les requins dont le câble s'est rompu. Manque d'air et grands blancs alimentent le suspense. Il se hisse en cinquième position avec 11,5 millions de dollars.