Carré d’as inédit en Europa League

Lyon a validé jeudi son ticket pour les demi-finales de l'Europa League à l'issue d'une séance de tirs au but à Besiktas (2-1 a.p., 6-7 aux t.a.b.), où l'OL pourra rencontrer Manchester United, qualifié dans la douleur contre Anderlecht (2-1, a.p.) mais qui a perdu son buteur Ibrahimovic sur blessure.

L'Ajax Amsterdam, qui a fait chuter Schalke 04 malgré une défaite en Allemagne (3-2, aller: 0-2), et le Celta Vigo, trop fort pour Genk (1-1, aller: 3-2), complètent le dernier carré, dont les affiches seront connues vendredi.

Vainqueur 2-1 à l'aller au cours d'un quart de finale aller, émaillé de graves incidents, Lyon s'est incliné sur le même score à Istanbul, Alexandre Lacazette ne répondant qu'une fois au doublé de Talisca.

Après prolongation, les deux équipes se sont départagées aux penalties, et c'est Maxime Gonalons qui a délivré les Gones à la 8e tentative, Christophe Jallet ayant largement raté la première balle de match au tour précédent.

Les Lyonnais atteignent pour la 1ère fois ce stade de la C3 de leur histoire.

A Old Trafford, les Red Devils ont ouvert le score par Henrikh Mkhitaryan (10e). Mais Sofiane Hanni (32e) a remis les deux équipes à égalité 1 à 1. En prolongation, c'est Marcus Rashford qui a marqué le but de la victoire, synonyme de qualification pour le dernier carré, à la 107e minute.

Mais Manchester a payé cher pour accéder aux demies. Son attaquant star Zlatan Ibrahimovic s'est blessé au genou droit et "les nouvelles ne sont pas très bonnes", selon son entraîneur José Mourinho.

Le Suédois s'est élevé pour reprendre de la tête un ballon dans la surface des Belges mais, déséquilibré, il s'est fait mal en retombant. Il a toutefois été capable de rejoindre les vestiaires en boitant.