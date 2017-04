Cap sur le Grand Prix Lalla Meryem de tennis

Toutes les mesures ont été prises pour assurer le succès de la 17ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, prévue du 29 courant au 6 mai sur les courts de l'Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) à Rabat, a indiqué samedi le président de l'USCM, Mohamed Smouni.

L'USCM mobilisera tous les moyens nécessaires pour le succès de cette étape WTA du circuit international SM le Roi Mohammed VI, qui connaitra la participation d'une pléiade de stars du circuit WTA, a souligné M. Smouni lors d'une conférence de presse.

L'organisation de cette manifestation sportive, dotée de 230.000 dollars, témoigne de la confiance dont jouit l'USCM auprès des experts en la matière qui attestent de la qualité des installations et des courts du club, a-t-il souligné.

L'une des nouveautés de cette édition est la retransmission en direct de trois rencontres chaque jour dans près de 170 pays, a précisé M. Smouni.

De son côté, le directeur du tournoi, Khalid Outaleb, a souligné que malgré la simultanéité du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem avec le tournoi de Prague, 16 des joueuses engagées cette année sont classées dans le top 50 WTA dont la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (16e WTA), l'Espagnole Carla Suarez Navarro (23e), la Lettonne Anastasija Sevastova (26e), la Hongroise Timea Babos (30e), la Roumaine Irina Amelia-Begu (33e), la Suissesse Timea Bacsinsky (22e), la Française Caroline Garcia (25e) et l'Australienne Daria Gavrilova (27e).

Le Maroc sera représenté par quatre joueuses, en l'occurrence Lilia Hadad, Rita Atik, Abir Fahimi et Lina Qostal. Cette dernière jouera directement au tableau final grâce à sa wild card (invitation de la Fédération Royale marocaine de tennis).

La gagnante de la finale du simple récoltera 280 points, la finaliste 180 points alors que les deux demi-finalistes obtiendront 110 points. Un total de 64 joueuses de 25 nations sont attendues à cette édition, organisée par la FRMT et l'USCM pour la deuxième année consécutive à Rabat. Cette compétition est la seule étape africaine du circuit mondial féminin WTA.