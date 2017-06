Candidatures ouvertes pour la première édition de “Arab Film Awards” prévue en 2018

Les candidatures pour la première édition de la manifestation "Les Prix du film arabe" (Arab Film Awards), prévue le 16 mars 2018, sont ouvertes aux réalisateurs et aux professionnels du cinéma ressortissants de tous les pays arabes, informe l'Institut du film arabe (Arab Film Institute, AFI) qui gère cet évènement d’envergure arabe. Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé jusqu'à fin septembre 2017 sachant que les professionnels du cinéma intéressés peuvent remplir le formulaire disponible sur le site de l'Institut http://www.arabfilm-institute.org/rules-and-regulation avec une pièce jointe contenant le lien vers le film.

"Les prix du film arabe" est une manifestation cinématographique annuelle destinée à honorer les dernières productions des talents du cinéma arabe et à encourager le public à voir les films arabes. Cinq candidatures seront retenues pour les 18 catégories des films de fiction et de non-fiction, dont les prix seront décernés aux producteurs, réalisateurs de fiction et de non-fiction, acteurs, actrices et scénaristes.

Trois candidatures seront retenues pour le reste des catégories destinées à récompenser les métiers de monteur, scénographe, habilleur, coiffeur, maquilleur, compositeur, directeur-photo, création sonore, court métrage et les films estudiantins (destinés aux écoles et universités de cinéma qui peuvent présenter les films réalisés par les étudiants, sachant que chaque institution peut présenter plus qu'un film).

Un prix baptisé "Lifetime Achievement Award" récompensera un professionnel du cinéma pour l'ensemble de ses œuvres, sachant que la direction de l'AFI élira chaque année le nom du gagnant de ce prix. Les films dans la catégorie long-métrage seront envoyés aux membres de l'Institut pour élire un maximum de 5 films et procéder à la deuxième phase du vote pour le choix du film gagnant. Pour les courts-métrages, la durée ne doit pas dépasser les 30 minutes.

Les films estudiantins ne doivent pas dépasser les 40 minutes (trois films concourront pour l'obtention du prix du film estudiantin).

Notons enfin que chaque film candidat aux "Prix du film arabe" doit avoir été diffusé, en avant-première dans le cadre d'un festival ou dans une présentation commerciale dans une salle de cinéma, entre la période du 1er août 2016 et le 1er août 2017.