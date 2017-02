Campagne médicale au profit des pensionnaires de l'établissement pénitentiaire de Tétouan

Une campagne médicale multidisciplinaire a été lancée, mardi à l'établissement pénitentiaire de Tétouan, au profit de plus de 950 pensionnaires, à l'initiative de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus.

Cette action humanitaire s'inscrit dans le cadre d'une caravane médicale au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, lancée récemment à Tanger, avec au programme plusieurs activités de sensibilisation et d'hygiène et une campagne médicale.

Organisée en partenariat avec la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, cette opération solidaire, placée sous le thème «L'action sanitaire, vecteur essentiel de réinsertion», vise à humaniser les conditions de détention et à améliorer la qualité des services médicaux au sein des établissements pénitentiaires, afin de promouvoir la réinsertion des détenus dans le tissu socioéconomique local et régional.

Cette campagne médicale devra profiter à plus de 4.000 pensionnaires des établissements pénitentiaires de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et à pas moins de 950 pensionnaires au niveau de l'établissement pénitentiaire de Tétouan, a déclaré à la MAP le coordonnateur du Centre d'accompagnement et de réinsertion de Tanger auprès de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus, Hassan Rhiya, notant qu'un staff de plus de 33 cadres médicaux et paramédicaux a été mobilisé à cet effet.

Dans ce contexte, le responsable a précisé que cette initiative louable s'inscrit en droite ligne du programme ambitieux de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus et dans le sillage de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette catégorie de la population, et vise en particulier à fournir une couverture sanitaire globale, améliorer les conditions de vie des détenus et à leur permettre de tirer profit de leurs droits sociaux dans la perspective de créer les conditions favorables à leur réinsertion.

Cette campagne médicale vise à prodiguer des prestations médicales de proximité au profit des pénitentiaires de la prison locale de Tétouan dans plusieurs spécialités, dont la dermatologie, la gastrologie, la pneumologie, la cardiologie, l'ophtalmologie, la traumatologie, la néphrologie, l'ORL, le dépistage du diabète et du cancer, la gynécologie et la pédiatrie en plus de la médecine générale, a-t-il poursuivi.