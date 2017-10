Cameron Diaz et son histoire avec une SDF

Ce jeudi soir, Cameron Diaz avait rendez-vous avec sa copine Gwyneth Paltrow dans un restaurant chic à Beverly Hills. Après avoir passé un moment sûrement très sympathique ensemble, les deux actrices se sont séparées pour rejoindre leur voiture chacune de son côté. Et en voulant se cacher des photographes présents à la sortie, la compagne de Benji Madden a fait tomber plusieurs affaires au sol, dont son portefeuille.

Ses papiers et cartes de crédit auraient pu se retrouver dans les mains d'une personne malhonnête, mais il faut croire que la comédienne de 45 ans a une bonne étoile au-dessus de la tête. Une femme sans-abri qui se trouvait à proximité du restaurant a vu le porte-feuille tomber et l'a récupéré. D'après le site TMZ, elle a immédiatement fait tout son possible pour que sa propriétaire soit contactée. Elle est entrée dans le restaurant pour informer le personnel que Cameron Diaz avait perdu ses affaires dans la rue et on lui aurait simplement répondu qu'elle était partie. C'est tout.

Cette femme bienveillante n'a pas baissé les bras pour autant, elle est restée dans le coin au cas où l'actrice reviendrait sur ses pas. Une personne a alors contacté la police pour les informer que cette personne sans domicile fixe était en possession du portefeuille de Cameron Diaz. Des agents se sont rendus sur place et elle était très heureuse de pouvoir enfin leur rendre ce qu'elle avait trouvé par terre. Tout est bien qui finit bien. L'actrice se lancera peut-être à son tour à sa recherche pour la remercier.