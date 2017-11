Calme tendu entre islamistes et forces de l'ordre à Islamabad

La situation restait calme mais tendue tôt dimanche à Islamabad, où des affrontements entre police et islamistes ont fait samedi au moins six morts et près de 200 blessés, poussant le gouvernement pakistanais à en appeler à l'armée.

Aux premières heures de la matinée, les militants islamistes étaient toujours présents en nombre sur le pont autoroutier, théâtre des affrontements de la veille, et faisaient face aux forces de l'ordre, sans reprise des violences, selon les médias locaux.

Quelque 2.000 manifestants bloquent depuis près de trois semaines le principal accès à Islamabad, campés sur un pont routier à la limite de l'agglomération voisine de Rawalpindi. Ils paralysent ainsi l'intense trafic entre ces deux villes aux dépens de dizaines de milliers d'habitants, contraints de subir des heures d'embouteillages.

Ce n'est qu'après plusieurs vaines tentatives de négociations que les autorités se sont résolues à tenter de les chasser.

Samedi, le gouvernement avait annoncé avoir autorisé l'armée à venir appuyer les forces de l'ordre pour "maintenir l'ordre sur le territoire d'Islamabad à partir du 25 novembre, et jusqu'à nouvel ordre". Mais la puissante armée pakistanaise n'a fait aucun commentaire depuis et aucun militaire n'était visible sur place.

Plus tôt samedi, son chef, le général Qamar Javed Bajwa, avait téléphoné au Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi pour lui conseiller de régler la situation "pacifiquement". "La violence (...) n'est pas dans l'intérêt national", lui a-t-il dit, selon un tweet de son porte-parole.

Au moins six personnes sont mortes samedi dans les affrontements d'Islamabad, a indiqué à l'AFP Deeba Shahnaz, une porte-parole des urgences provinciales, un bilan confirmé par une source sécuritaire. Un porte-parole de la police d'Islamabad avait préalablement confirmé le décès d'un policier atteint par une pierre à la tête.

Au moins 190 personnes, dont 137 membres des forces de sécurité, ont par ailleurs été blessées.

Quelque 8.500 policiers et paramilitaires avaient été déployés au petit matin samedi pour disperser les contestataires, selon un responsable du ministère de l'Intérieur.

Mais les opérations, infructueuses, ont été suspendues dans l'après-midi, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire de haut niveau.

La manifestation est pilotée par un groupe religieux peu connu, Tehreek-i-Labaik Yah Rasool Allah Pakistan (TLYRAP), qui exige la démission du ministre de la Justice, à la suite d'une polémique au sujet d'un amendement modifiant légèrement le serment que doivent prêter les candidats à des élections.

Interrogé par la télévision publique, le ministre de l'Intérieur Ahsan Iqbal a décrit des manifestants très organisés ayant d'"importants moyens à (leur) disposition". "Ils ont envoyé du gaz lacrymogène (sur les forces de sécurité) et ils ont coupé la fibre optique des caméras" qui les surveillaient, a-t-il raconté, ajoutant que le gouvernement "essaie de nettoyer la zone avec un minimum de pertes humaines".

Alors que le régulateur a suspendu le droit d'émission de plusieurs télévisions, Twitter a fait savoir que "le gouvernement avait pris des mesures pour bloquer (ses) services, ainsi que d'autres réseaux sociaux". "Nous surveillons la situation et espérons que nos services seront pleinement rétablis bientôt", a ajouté l'entreprise.

Les critiques se sont récemment multipliées à l'encontre du gouvernement, qualifié de maladroit et de "mou" pour avoir tardé à évacuer par la force les manifestants de crainte que cette mesure ne lui coûte trop cher politiquement à moins d'un an d'élections législatives.

"La procrastination politique a un coût. C'est ce que le gouvernement paie", a commenté pour l'AFP l'analyste Imtiaz Gul, jugeant la situation "explosive".

A mesure que la police resserrait son étreinte samedi à Islamabad, des rassemblements de soutien aux protestataires commençaient dans d'autres villes pakistanaises.

A Karachi, la capitale économique et plus grande agglomération du pays, environ 200 manifestants ont érigé des barricades sur l'une des principales routes menant au port, selon la police. 27 blessés, dont 20 par balle, ont été emmenés dans des hôpitaux de la ville, ont indiqué des médecins à l'AFP. Beaucoup d'entre eux ont passé la nuit de samedi à dimanche sur place.

A Lahore, le Mall, principal axe de cette mégalopole de six millions d'habitants, avait été fermé dès la mi-journée et les autorités ont annoncé avoir fait appel à des paramilitaires pour "éviter tout incident".