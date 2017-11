Calcio : Le trio Naples-Inter-Juventus se détache

Après l'Inter Milan samedi, Naples et la Juventus Turin se sont imposés dimanche lors de la 14e journée du Championnat d'Italie pour former un trio détaché en tête de classement, du fait des matches nuls concédés par la Lazio et l'AS Rome.

Le net succès de l'Inter samedi à Cagliari (3-1) obligeait les Napolitains à ramener un résultat d'Udine pour récupérer leur place de leader.

Ils l'ont fait sans briller contre un adversaire dirigé depuis quelques jours à peine par son nouvel entraîneur Massimo Oddo.

Même le but du jour n'a rien d'extraordinaire puisqu'il a été inscrit par Jorginho sur un penalty en deux temps (33e). Sur le coup, l'Italo-Brésilien a eu la chance de pouvoir récupérer le ballon après l'arrêt de Scuffet sur sa première frappe, molle et centrale.

Peut-être fatigué par la Ligue des champions, Naples n'a pas proposé grand-chose ensuite et a même été sauvé par son gardien Reina en fin de match sur un tir de Barak.

Mais l'essentiel est là pour l'équipe de Maurizio Sarri: elle retrouve la première place, avec deux points d'avance sur l'Inter et quatre sur la Juventus Turin. Et la semaine prochaine, c'est en position de force qu'elle recevra la Juve pour le sommet du championnat.

Les Turinois avaient été battus la semaine dernière par la Sampdoria Gênes et un deuxième résultat négatif n'était pas envisageable face à Crotone, vu le rythme infernal imposé par Naples et l'Inter.

Alors les joueurs de Massimiliano Allegri ont fait le boulot, avec sérieux et patience, pour finalement s'imposer 3-0.

Malgré plusieurs occasions et plus de 80% de possession en première période, il a fallu attendre la 52e minute pour voir Mandzukic ouvrir la marque sur un beau centre de Barzagli.

De Sciglio d'une frappe lumineuse pour son premier but en professionnel (60e) puis Benatia de près sur un centre de Pjanic (71e) ont ensuite logiquement creusé l'écart.

L'AS Rome semblait de son côté bien partie pour décrocher une sixième victoire d'affilée, mais c'est son propre capitaine, De Rossi, qui l'en a empêchée.

Les Romains avaient pourtant réussi à ouvrir le score grâce à une belle volée d'El Shaarawy sur un centre de Florenzi (59e).

Mais 10 minutes plus tard, sur un coup franc excentré, De Rossi accrochait Lapadula par le maillot et lui donnait une gifle franche, que l'arbitre central ne remarquait pas. Alerté par son assistant-vidéo, il allait consulter les images en bord de terrain et sévissait: penalty et carton rouge pour De Rossi.

Lapadula transformait et le Genoa égalisait (1-1, 69e). A 10 contre 11, la Roma est restée la meilleure équipe sur le terrain mais elle n'a pas pu ramener les trois points qui lui auraient permis de tenir le rythme des leaders.

Les Giallorossi restent 4e, à trois points de la Juventus et avec deux longueurs d'avance sur la Lazio Rome (5e), qui a été tenue en échec au Stade Olympique par la Fiorentina (1-1).

Les deux équipes romaines sont donc légèrement décrochées mais elles comptent chacune un match en retard.

Le duel entre l'AC Milan et le Torino mettait aux prises deux équipes qui sont probablement les deux plus grandes déceptions de la saison. Et il s'est conclu sur un 0-0...

Les Rossoneri n'ont pas réussi à marquer le moindre but lors de leurs quatre derniers matches de Serie A à domicile et restent 7e, alors que le Torino n'est que 10e.

Surtout, le Milan est très loin des quatre premières places, celles qui enverront directement en Ligue des champions la saison prochaine. La Roma (4e) est en effet déjà 11 longueurs devant.

Renforcé pour plus de 200 millions d'euros à l'intersaison, le club lombard compte neuf points de moins que la saison dernière après 14 matches.