Ça se gâte pour le Racing L’OCK signe sa première victoire de la saison en championnat

Le Hassania Union Sport d'Agadir et le Kawkab de Marrakech ont fait match nul (1-1), samedi soir au Grand stade d'Agadir en match de la 6e journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

C'est le KACM qui a ouvert la marque par Abdelilah Amimi sur penalty (25e) avant que Jallal Daoudi n'égalise également sur penalty (52e).

Au classement, le club local gagne un point et rejoint le Raja de Casablanca en tête du classement (11 pts). Le club de la cité ocre se hisse, quant à lui, à la position de dauphin (8 pts).

De son côté, l'Olympic Club de Khouribga (OCK) s'est imposé face au Chabab Atlas Khénifra (CAK) sur le score de 1 à 0, au stade municipal de Khénifra.

L'unique but du club visiteur a été inscrit par Zouhair El Moutaraji à la 25e minute de jeu.

L'OCK signe ainsi sa première victoire de la saison contre 3 nuls et 2 défaites, et occupe la 7e place (6 pts) aux côtés de son adversaire du jour le CAK.

Le troisième match disputé samedi a vu le Fath Union Sport de Rabat (FUS) surclasser sur le score de 2 à 0 le Racing Athletic club de Casablanca. Cette rencontre s’est déroulée au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.

Les deux réalisations du club de la capitale ont été inscrites par Saad Ait Lkhorssa (39e) et Mohamed Badamoussi (74e).

A l'issue de cette victoire, les hommes de Walid Regragui comptent six points avec un match en moins et se positionnent à la 7e place aux côtés de l'Olympic club de Safi et de l'Olympic club de Khouribga. En revanche, le Racing, toujours en quête de sa première victoire de la saison, reste 14e avec 3 points seulement.

La sixième journée du championnat devait être clôturée hier dimanche par la programmation de quatre rencontres devant opposer l’OCS au RCA, le RCOZ au RSB, l’IRT à l’ASFAR et le DHJ au MAT.

A noter que cette manche a été amputée du match WAC-CRA en raison de l’engagement en fin de semaine du Wydad en Ligue africaine des clubs champions.