"Ça" et son clown assoient leur domination sur le box-office

"Ça", le film d'horreur adapté du célèbre livre de Stephen King, continue de dominer le box-office nord-américain, générant presque trois fois plus de recettes que les deux autres films les plus populaires combinés, selon les chiffres publiés lundi par Exhibitor Relations. Le long-métrage dans lequel une bande d'adolescents est aux prises avec le maléfique clown Pennywise, dans le nord des Etats-Unis, a rapporté 60,1 millions de dollars ce week-end, pour un total de 218,8 millions depuis sa sortie il y a dix jours. Bien loin derrière en terme de recettes, le film d'action "American Assassin" prend la deuxième place avec 14,8 millions de dollars pour sa sortie, devant une autre nouveauté, "Mother!" de Darren Aronofsky et ses 7,5 millions.

La comédie romantique "Home Again", qui occupait la deuxième place la semaine dernière, a chuté à la quatrième position avec une estimation de 5,1 millions de recettes (17 millions au total), devant "Hitman & Bodyguard", le film d'action comique avec Samuel L. Jackson et Ryan Reynolds, qui devrait générer 3,6 millions (70,4 millions depuis sa sortie il y a cinq semaines).