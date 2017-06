CTM fixe son dividende 2016 à 45 DH/action

Au titre de l’exercice 2016, la Compagnie de transports au Maroc (CTM) a décidé la distribution d’un dividende de 45 dirhams par action, payable à partir du 29 septembre 2017, a annoncé, récemment, la société.

L’assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires a décidé la distribution d’un dividende de 45 dirhams par action, réparti entre 32 dirhams au titre de dividende de l’exercice 2016 et 13 dirhams au titre de dividendes exceptionnels, et qui sera mis en paiement à partir du 29 septembre 2017, auprès de BMCE Bank of Africa, souligne CTM dans un communiqué Post AGO.

Réunie le 13 courant à Casablanca, l’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises par le Conseil d’administration, relève le transporteur dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Les états de synthèse relatifs à l’exercice approuvé tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration dans sa réunion du 23 mars 2017 et tels qu’ils ont été publiés à l’occasion de la convocation de l’AGO annuelle, ainsi que les attestations des commissaires aux comptes, n’ont subi aucune modification, ajoute la même source.

En 2016, CTM a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 36% à 70 millions de dirhams (MDH), rappelle la MAP. Une "hausse significative" qui traduit, selon le leader national du transport routier, la bonne performance des agrégats d’exploitations et non courants. La performance des activités du transport interurbain et de messagerie ont permis d’enregistrer une croissance du chiffre d’affaires du groupe, qui totalise, au terme de l’année écoulée, 600 MDH, contre 577 MDH en 2015, soit une amélioration de 4%.

En termes de perspectives, le Groupe CTM compte s’appuyer, en 2017, sur son savoir-faire et sa capacité d’innovation en vue d’améliorer son rendement et renforcer sa position de leadership sur le marché, grâce à ses leviers de croissance que constituent le transport interurbain et de la messagerie.