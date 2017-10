CHAN 2018 : Match barrage entre l'Ethiopie et le Rwanda pour remplacer l'Egypte

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a programmé un match de barrage entre l'Ethiopie et le Rwanda, afin de désigner la 16è sélection nationale qualifiée pour la phase finale de la 5è édition du Championnat d'Afrique des nations.

Le match aller se jouera le 5 novembre 2017 en Ethiopie et le retour une semaine plus tard au Rwanda, a indiqué la CAF sur son site électronique, précisant que les deux équipes avaient été éliminées lors du dernier tour des éliminatoires dans la zone centre-est.

La décision du comité exécutif participe d'un souci d'équité et va porter le nombre d’équipes représentant la zone Est pour le tournoi final à trois, a expliqué la confédération. Le tirage au sort du tournoi final est prévu le 17 novembre 2017 à Rabat, a fait savoir la même source, rappelant que la phase finale du CHAN est prévue du 12 janvier au 4 février 2018 à Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.

Le CHAN est une compétition qui rassemble exclusivement des joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs.