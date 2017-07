CAF : Un symposium pour l’histoire

Le palais des congrès à Skhirat abritera les 18 et 19 courant les travaux du Symposium de la Confédération africaine de football, manifestation placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI. Les thèmes en débat et le profil des participants promettent l’écriture d’une page d’histoire dans la transformation du football africain annoncée par le président de la CAF, Ahmad, depuis son élection le 16 mars 2017.

Chacune des 55 associations membres de la CAF sera représentée au symposium par son président, son secrétaire général et son sélectionneur national A. Dans cette dernière catégorie, on peut citer des techniciens ayant une grande connaissance du football africain comme Claude Leroy, Florent Ibenge, Hervé Renard… D’anciennes gloires du football africain sont également annoncées : Joseph-Antoine Bell, Rabah Madjer, Ahmed Faras, « Jay-Jay» Okocha, Badou Zaki, Anthony Baffoe, Mohammed Timoumi, Hossam Hassan, Patrick Mboma, Gérémi Njitap… Mais aussi des dirigeants de clubs comme Roger Ouegnin, le président de l’Asec, ou encore Irvin Khoza, président des Orlando Pirates d’Afrique du Sud.

Une délégation de la FIFA, conduite par le président Gianni Infantino, comprenant la secrétaire générale, Fatma Samoura, devrait également prendre part à ce symposium, pour lequel l’expertise de l’UEFA a été sollicitée.

La Fédération Royale marocaine de football est un pilier dans la matérialisation de ces assises. Elle qui, depuis la réunion du Comité exécutif de la CAF du 8 mai 2017 à Manama au Bahreïn, s’était engagée à assurer le financement et la logistique de ce symposium qui sera suivi par une nouvelle réunion du Comité exécutif de la CAF et une assemblée générale extraordinaire.

Au total, huit ateliers seront constitués après la plénière d’ouverture au palais des congrès de Skhirat, pour laquelle des personnalités de premier plan sont attendues. Les ateliers se déclinent comme suit : CAN : compétition et cahier des charges, compétition interclubs, développement du football, football des jeunes, partenariats internationaux, communication et médias, marketing et TV, ainsi que footballeurs : rôle et perspectives

Programme



Mardi

9:30- 10:30 Cérémonie d’ouverture

10:30 – 12:00 Conférence thématique intercative

Thème : Football africain, notre vision

12 :30-14 :00 Déjeuner

14:30 – 18:00 Travaux en ateliers

20:00 Dîner de gala CAF



Mercredi

10 :00 – 12 :00 Restitution des travaux des groupes 1 à 4

12:30 – 14:00 Déjeuner

14:30 – 16:00 Restitution des travaux des groupes 5 à 8

17:00 clôture

20:00 Dîner de gala FRMF

