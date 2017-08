C1/barrages : L’OGC Nice par la petite porte, le Celtic se fait peur et Séville assure

Le Celtic a joué avec le feu à Astana (4-3), mardi, mais a tout de même validé son billet pour la phase de poules de la Ligue des champions, tandis que le Séville FC a fait le travail face à Basaksehir (2-2).

Les Ecossais, vainqueurs 5-0 à l'aller mais menés 4-1 à 20 minutes de la fin et complètement amorphes, ont fini par se rassurer grâce à un joli but du Français Olivier Ntcham (80e), imité ensuite par le buteur maison Leigh Griffiths (90e), titulaire à la place de l'autre Frenchy de Glasgow Moussa Dembélé.

Malgré la défaite, les hommes de Brendan Rodgers vont donc jouer la phase de groupes de la C1 pour la deuxième année consécutive.

Séville aussi s'est fait peur: les Espagnols, vainqueurs en Turquie 2-1, ont longtemps couru après le score. Mais, comme à l'aller, l'Argentin Sergio Escudero et le Français Wissam Ben Yedder ont sauvé les Nervionenses (2-2).

Enfin, Naples s'est logiquement qualifié en battant l'OGC Nice 2 à 0, comme à l'aller en Italie. Les buts de Naples ont été marqués par José Callejon et Lorenzo Insigne.

Dans les autres rencontres de la soirée, l'Olympiakos s'est imposé en Croatie, face à Rijeka (0-1), confirmant sa victoire de l'aller (2-1) tandis que Maribor a renversé la vapeur face à l'Hapoel Beer Sheva (2-1, 1-0).

Le tirage au sort de la phase de groupes, qui débute le 12 septembre, est prévu jeudi à Monaco.