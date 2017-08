C’est quoi un rhume de hanche?

C’est une inflammation virale bénigne qui apparaît volontiers après une infection ORL. Elle provoque une inflammation de la capsule articulaire de la hanche. Elle touche plutôt les garçons de 3 à 5 ans. Une radio et une échographie confirment le diagnostic.

Quel est le traitement?



Aucun. Mais il est indispensable que l’enfant reste tranquille. Pas facile de l’empêcher de courir et de sauter? Soyez ferme et occupez-le (jeux, lecture…). Moins il bougera, plus vite il se remettra, en général en 4 à 8 jours.