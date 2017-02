C’est parti pour les raideuses de Sahraouiya

Les raideuses de la troisième édition de Sahraouiya se sont lancées, mardi après-midi, dans l’aventure portant le flambeau de la solidarité féminine, au cœur de la perle des provinces du Sud, Dakhla.

Ce raid d’envergure internationale, dont le coup d'envoi a été donné en présence du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, regorge d’épreuves surprises et fait découvrir aux raideuses lors de son "prologue" un avant-goût de l’aventure à travers une course "découverte" de Dakhla.

Ainsi, les 35 équipes participantes composées de binômes sont appelées, lors de cette première étape, à faire preuve d'esprit d'équipe, de sociabilité et d'orientation, en se lançant à la chasse au trésor en suivant des indices éparpillés dans le centre de Dakhla et les checkpoints sur une carte urbaine de la ville.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation qui se tient du 30 janvier au 5 février à Dakhla vise à consolider la place de la femme dans l’action sportive aussi bien aux niveaux national qu’international.

Le Raid "Sahraouiya" est la seule compétition organisée au Maroc qui permet aux femmes engagées de concourir aux épreuves de trail, VTT, canoë, run et bike dans un esprit de solidarité, de challenge et de découverte.

Pour cette édition, "Sahraouiya" est résolument engagée à appuyer l’action de l’Association des "Amis du Ruban Rose" qui vient en soutien et en accompagnement aux femmes atteintes de cancer du sein.