C’est parti pour les Mondiaux d’athlétisme de Londres

C’est parti pour les Championnats du monde d’athlétisme en plein air qui auront pour cadre, de la période allant du 4 au 13 de ce mois, le somptueux stade olympique de Londres.

C’est la première fois que ces Mondiaux se déroulent en Grande-Bretagne et pour l’édition 2017, ils seront 2038 athlètes dont 958 femmes à concourir dans 48 épreuves (24 masculines et autant féminines). Des athlètes représentant 205 fédérations et associations sachant que la grande absente, c’est bien entendu la sélection russe dont la suspension a été maintenue en ce début de semaine par le Conseil mondial de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF). Ce dernier a jugé que les efforts déployés par l’instance russe en matière de lutte antidopage restent insuffisants.

"Des progrès ont été réalisés mais ils restent insuffisants. Le Conseil a donc recommandé à l'unanimité la poursuite de la suspension de la Russie et recommandé au Congrès (de l’IAAF) de poursuivre cette suspension jusqu'à ce que toutes les conditions posées soient respectées", a fait savoir dans une déclaration rapportée par l’AFP, Rune Andersen, le patron de la Task Force mise en place pour surveiller les progrès de la Russie en matière d’antidopage.

Il y a lieu de noter que seuls 19 athlètes russes ont été autorisés à prendre part à ces Championnats du monde, mais sous un drapeau neutre.

Pour ce qui est du contingent marocain dépêché pour ce rendez-vous londonien, le choix de la direction technique a porté sur 15 athlètes avec comme chef de file Abdelaati Iguider, médaillé de bronze sur 1500 m lors des Mondiaux de Pékin en 2015.

La participation féminine sera assurée par trois athlètes, à savoir Malika Akkaoui et Rabab Arafi (1500 m) et Fadwa Sidi Madane (3000 m steeple). Les couleurs nationales seront également défendues par Abdelaati Iguider, Brahim Akachab et Fouad El Kaam (1500 m), Soufiane El Bakkali, Hicham Sigueni et Mohamed Tindouft (3000 m steeple), Soufiyane Bouqantar et Brahim Kaazouzi (5000 m), Abdelaati El Guess et Mostafa Ismaili (800 m), Yahya Benrabeh (saut en longueur), ainsi que Mohamed Reda El Arabi qui sera sur la ligne de départ du marathon programmé ce dimanche.

A Londres, la tâche sera ardue mais les athlètes sélectionnés entretiennent l’espoir légitime de faire bonne figure en tentant d’étoffer le palmarès de l’athlétisme national. Sachant qu’après 15 éditions des Mondiaux, le Maroc compte jusqu’ici 28 médailles dont 10 en or, 11 en argent et 7 en bronze. La moisson la plus prolifique a été à Séville en 1999 avec cinq podiums, alors que les sorties bredouilles ont été enregistrées lors des Mondiaux de Stuttgart en 1993, de Berlin en 2009, de Daegu en 2011 et de Moscou en 2013. Quant au champion qui figure parmi les plus titrés, c’est Hicham El Guerrouj avec 6 médailles dont 4 en or et 2 en argent.

Bref, ces Mondiaux constituent l’évènement sportif majeur de la saison estivale et les organisateurs s’attendent à un grand afflux du public et d’après le site de L’Equipe, plus de 650.000 billets ont déjà trouvé preneurs sachant que la soirée d’ouverture se déroulera à guichets fermés. Et rien que pour ce week-end, plus de 400.000 tickets ont été vendus sachant que le moment fort sera la dernière apparition du Jamaïcain Usain Bolt sur 100 m qui avait annoncé qu’il prendrait sa retraite juste après ces Championnats.