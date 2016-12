C’est parti pour le stage de concentration du Onze national aux Emirats arabes unis

C’est aujourd’hui à la ville émiratie d’Al Aïn qu’entamera le Onze marocain son stage de préparation en perspective de la prochaine Coupe d’Afrique des nations dont les phases finales se dérouleront du 14 janvier au 4 février 2017 au Gabon.

L’équipe nationale a regagné mardi en fin de soirée la ville de Dubaï après un vol de 8 heures. Le premier contingent sur place compte les staffs technique, administratif et médical, ainsi que six joueurs, à savoir Mohamed Nahiri, Oussama Tanane, Fayçal Fajr, Yassine Bounou, Hamza Mendil et Youssef Nssiri.

Les autres joueurs retenus dans la pré-liste des 26 devront suivre dans les prochains jours, sachant que le dernier élément qui rejoindra l’équipe est Soufian Boufal qui ne sera libéré par son club de Southampton qu’au-delà du 2 janvier après le match contre Everton.

Cette concentration sera donc l’occasion pour la sélection marocaine de peaufiner les ultimes réglages afin d’être fin prête pour ce rendez-vous continental sur lequel le public marocain entretient l’espoir légitime de voir le Onze national aller le plus loin possible dans cette compétition. Sauf que la mission est bien loin d’être une simple sinécure et le sélectionneur national, Hervé Renard, a faire savoir dans ses sorties médiatiques que l’objectif n° 1 reste la qualification au tour des quarts de finale.

Pour Hervé Renard, le fait d’opter pour un stage aux Emirats est approprié dans la mesure où «Al Aïn est un endroit où les infrastructures sont au top, où l’on sera isolés et concentrés pour bien se préparer à cette échéance continentale», avait-il affirmé lors d’un entretien accordé au site officiel de la FRMF au lendemain de la publication de la liste des joueurs en partance pour la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Une liste qui avait suscité un tollé suite à la non convocation du sociétaire de l’Ajax d’Amsterdam, Hakim Ziyech. Ce qui n’a pourtant pas déstabilisé le sélectionneur national qui avait tonné qu’il assume l’entière responsabilité quant à ses choix, allant jusqu’à ne pas convoquer un autre international après la blessure de Younès Belhanda avec son club l’OG Nice.

A noter que le stage sera ponctué de deux matches tests contre la Finlande et l’Iran, deux coriaces sélections non africaines certes mais qui seront de bons sparrings-partners, alors que Hervé Renard n’avait pas manqué de souligner que « l’EN ne devra pas se découvrir pour ses adversaires de la CAN».

Et ses adversaires lors de cette Coupe d’Afrique sont ceux du Groupe C et le premier match sera, le 16 janvier, face à la sélection de la République démocratique du Congo avant d’enchaîner avec le Togo et le tenant du titre, la Côte d’Ivoire, respectivement les 20 et 24 dudit mois.