C’est parti pour "Eté des Oudayas"

La 7ème édition du Festival international des arts et de la culture "Eté des Oudayas", initiée dans le cadre des célébrations de la Fête du Trône, s'est ouverte samedi à Rabat.

Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le Conseil national de la musique, cette édition a été ouverte par l’écoute du discours du Trône.

Les frères Sefiani et l'Orchestre Cherqani ont animé la cérémonie inaugurale de cette manifestation qui a été également marquée par l’attribution du trophée du Festival à l’artiste Mahmoud El Idrissi.

Cette 7è édition sera également marquée par la participation d’artistes du Congo Brazzaville, du Congo Kinshasa, de l’Angola et du Mali.

Le programme prévoit aussi la découverte de la belle musique authentique avec la troupe Snehaja et Sari Mohamed El Ouafi.

Pour la clôture, "Eté des Oudayas" invite les festivaliers au spectacle de Rachida Talel, la diva de la chanson sahraouie et au concert du gnaoui Hamid El Kasri.

Le festival propose une exposition intitulée "Instruments de musique des cultures du monde". Cette exposition aura lieu à la galerie Bab El Kébir aux Oudayas du 29 juillet au 7 août, comportant la peinture, la sculpture et la calligraphie.