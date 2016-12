Bryan Cranston prêt à jouer dans “Malcolm”, le film

Avant de devenir Walter White dans «Breaking Bad», Bryan Cranston était surtout Hal dans la série «Malcolm», devenue culte dans les années 2000 grâce à ses personnages complètement dingues. Si la série s'est terminée en 2006 après sept saisons, les fans de la première heure espèrent découvrir un film sur la famille de Malcolm. Et il semble que Bryan Cranston est loin d'être contre l'idée. Alors qu'un fan lui demande s'il est partant pour jouer dans l'adaptation cinématographie de la série Malcolm sur le forum «Reddit», Bryan Cranston répond : "On en a déjà parlé. Je ne sais pas si ou quand cela pourrait arriver, j’imagine qu’il va falloir mesurer l’enthousiasme des fans pour voir si c’est quelque chose qu’ils veulent. Mais peut-être". Et l'acteur ne cache pas son envie de retrouver la famille loufoque : «Ce serait marrant de retrouver tous ces personnages à nouveau». Un film Malcolm pourrait donc bien voir le jour. On peut peut-être imaginer une histoire sur le futur de la famille, pour voir notamment si Malcom est bien devenu président des Etats-Unis comme l'avait prédit Lois... Reste à savoir si les autres acteurs de la série seront partants.

Rappelons enfin qu’à 60 ans, Bryan Cranston est devenu l'un des acteurs américains les plus célèbres du moment, notamment grâce à son rôle dans la série «Breaking Bad», où il joue un professeur de chimie qui découvre qu'il est atteint d'un cancer. Il se met alors à fabriquer des "emphètes" afin de mettre sa famille à l'abri du besoin après sa mort. Une interprétation sur cinq saisons qui lui vaudra quatre Emmy Awards du meilleur acteur dans une série télévisée dramatique. Un incroyable succès qui en a étonné plus d'un.