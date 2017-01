Broos content

Hugo Broos, sélectionneur belge du Cameroun, a déclaré à la presse que "nous sommes qualifiés et nous sommes très contents. Nous allons jouer contre le Sénégal, la meilleure équipe du tournoi. Aujourd'hui, si nous avions été malchanceux, nous aurions pu encaisser deux buts d'entrée de jeu. Notre début et notre fin de match étaient très mauvais. Entre les deux, on fait un bon match. Bassogog a reçu un coup sur la cheville. On verra demain (lundi) si c'est grave ou pas. On a une semaine, cela devrait être assez pour qu'il soit prêt pour le match de samedi prochain. Le temps est fini de jouer toujours avec les mêmes onze joueurs. J'ai 23 joueurs et je vais les faire jouer tous, car j'ai confiance en tout le monde."