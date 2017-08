Britney Spears modifie son testament

Sean Preston et Jayden James devront faire preuve de patience. Britney Spears a pris la grande décision de modifier son testament afin que son héritage ne soit pas versé directement à ses deux fils dans sa totalité dès son décès. Selon le site TMZ, l’interprète de …Baby One More Time a apporté des précisions dans les termes de son testament rédigé avant la naissance de ses enfants, en 2005 et en 2006. Ses assistants juridiques auraient déposé une demande au tribunal pour qu’ils ne puissent toucher l’entièreté de la fortune de leur mère avant leurs 35 ans. Une partie pourra toutefois être touchée à 18 ans, puis une autre à 25 ans.

Britney Spears estime sans doute qu’il n’est pas bénéfique pour de jeunes adultes d’hériter de millions de dollars. La chanteuse la mieux payée de 2017 selon le magazine People with Money serait à la tête d’un véritable pactole. En 2004, sa fortune était estimée à 180 millions de dollars par le magazine Forbes. Très proche de ses fils, la star planétaire leur a souvent déclaré son amour sur Instagram, ou dans la presse : "Vous êtes mon chef-d'œuvre, avait-elle écrit dans le Time en 2016, Depuis le premier jour, quand j'ai vu vos yeux si beaux, je me suis mise à croire ardemment aux miracles. C'est un tel cadeau que Dieu m'a fait, de pouvoir partager vos mondes avec vous."

Le geste de la chanteuse peut être perçu comme une preuve d’amour. Une façon de protéger ses deux fils des excès que peut engendrer le versement d’un tel héritage, l'ivresse de la richesse.