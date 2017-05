Britney Spears créera sa comédie musicale

Après une vie quelque peu tumultueuse, Britney Spears a su rebondir et se remettre sur pieds. Si elle a su se placer parmi les chanteuses les plus influentes de la planète, il semblerait bien qu’elle ait eu envie de changer d’univers.

C’est bien connu, la clé de la réussite, c’est la diversité. Et la star l’a bien compris puisqu’après avoir lancé Britney, son téléfilm autobiographique qui avait fait fureur, elle a récemment décidé de créer une comédie musicale à son image, retraçant les aventures musicales de sa vie, des plus sombres aux plus joyeuses. Tout cela sous les conseils de ses managers, Larry Rudolph et Adam Leber.

Même si le metteur en scène Jerry Mitchell affirme que le show « ne sera pas autobiographique », le public découvrira tout de même les titres de la star, du plus méconnu au plus joué dans les boîtes de nuit, dans les années 90. Titres qui seront mis en scène façon Brodway. Ça risque d’envoyer!