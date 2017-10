Brigitte Macron se confie sur son look

Depuis qu'elle a pris ses fonctions de Première dame de France, Brigitte Macron met un point d'honneur à soigner ses apparitions, favorisant le savoir-faire français et les maisons de l'Hexagone. Et lorsqu'elle s'aventure vers des créateurs étrangers, cela ne passe certainement pas inaperçu. Dingue de Louis Vuitton et des créations de Nicolas Ghesquière, l'épouse d'Emmanuel Macron s'est récemment confiée sur son rapport à la mode dans une interview accordée à Joëlle Chevé pour son livre "L'Elysée au féminin".

Pour ceux qui oublieraient que Brigitte avait déjà du style bien avant de devenir First lady, elle tient à remettre les choses au clair et explique : "J'ai toujours apporté un soin particulier à mes tenues et j'ai toujours tenu à les choisir moi-même. Cela ne date pas de notre arrivée à l'Elysée". Brigitte est cependant régulièrement aidée dans son shopping par le styliste Mathieu Barthelat Colin à titre bénévole, comme on aime à le préciser au Palais.

Elle revient aussi sur son parti pris de ne porter que des créations françaises : "Pour ma part, je porte des créations françaises lorsque je suis en représentation, ici, comme à l'étranger". Et si elle affectionne tout particulièrement la maison Vuitton (quitte à virer monomaniaque), Brigitte affirme ne pas être fermée aux autres créateurs et notamment aux nouveaux venus de la mode : "J'apprécie que de jeunes stylistes souhaitent me présenter leurs créations, que je porte volontiers".