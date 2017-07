Canicule

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 38 et 46°C avec chergui sera enregistrée d’aujourd’hui à samedi prochain dans plusieurs régions du Royaume, annonce dimanche la Direction de la météorologie nationale dans un bulletin spécial. Tata, Zagora, Errachidia, Taounate, Moulay Yacoub, Taza, Guercif, Oujda, Sefrou, El Hajeb, Fès et Khénifra connaîtront des températures allant de 41 à 44°C, tandis que Figuig, Beni Mellal, Marrakech, Khouribga, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Meknès, Ouazzane, Boulemane, Taourirte et Jerada tourneront autour de 38/40°C.

Du mercredi 12 juillet au samedi 15 juillet, les températures monteront entre 42° et 46° C dans la plupart de ces régions. La Direction de la météorologie nationale tient à noter que ce temps chaud pourra persister le dimanche 16 juillet sur le Souss et le sud-est du pays.



Chira

68 kg de chira ont été saisis, samedi soir au point de passage de Bab Sebta, lors d'une opération qui s'est soldée par l'arrestation d'un Marocain résidant dans le préside occupé de Sebta, a-t-on appris de source douanière.

Lors d'une opération conjointe, les services de la douane et de la police ont procédé à l’arrestation du mis en cause qui tentait de faire passer la drogue, soigneusement dissimulée dans les pneus de secours de son véhicule vers Sebta, précise la même source. Le prévenu a été remis à la police judiciaire de Tétouan pour complément d'enquête, menée sous la supervision du parquet général.



Accident

Une femme est morte et des dizaines d'autres personnes ont été blessées dans la collision, dimanche, d'un bus de transport en commun avec deux voitures à la commune Ameur, relevant de la préfecture de Salé, a-t-on appris auprès des autorités locales.

L'accident s'est produit vers 10h30 sur la route nationale n°1, lorsque le bus assurant la liaison entre Rabat et Salé a heurté les deux voitures, a-t-on précisé de même source, notant que la femme décédée était à bord de l'une des deux voitures.

Les blessés, parmi les occupants des trois véhicules, ont été évacués par sept ambulances de la Protection civile et deux de la commune vers l’hôpital provincial Moulay Abdellah à Salé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.