Mutation



Un total de 23.143 enseignants du public ont bénéficié du mouvement national de mutation des cadres du corps enseignant entre les directions provinciales au niveau national et les directions au sein de la région, au titre de l'année 2017, a annoncé le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, publié vendredi, le ministère précise que 20.798 enseignants ont été affectés aux destinations qu'ils ont demandées, tandis que les 2.345 cas restants seront traités au niveau des Académies régionales d'éducation et de formation (AREF) en fonction des postes vacants et des requêtes, faisant observer que 98% des demandes de rapprochement du conjoint ont été acceptées. C’est la réalisation du taux le plus élevé des demandes de mutations entre les directions provinciales, formulées par le corps enseignant, hommes et femmes. Le mouvement de permutation locale au sein des directions provinciales sera lancé ultérieurement.

Les résultats de ce mouvement de permutation seront affichés sur le site électronique du ministère, ajoute le communiqué.



Reboisement



45 % de la superficie parcourue par le feu de la forêt Cap Spartel-Médiouna-Souilka est constituée d’essences secondaires et de strate herbacée et 55 % de formations arborées (65% calcinées et 35% léchées), selon le ministère, signalant qu’un plan de reconstruction et de réhabilitation du site sinistré sera engagé dès cette année et s’étalera sur 3 ans. Ce programme, qui nécessitera un budget approximatif de 8 millions dirhams, s'assigne pour objectifs la reconstitution et la replantation du couvert selon une vision qui garantit la stabilisation des sols et la lutte contre l’érosion, à travers un programme d’intervention biologique et mécanique, fait savoir un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ajoutant qu’une fois les travaux de préparation du sol achevés, les opérations de replantation devront être entamés à partir de juillet 2018.



Ifrane



Un prix du Festival international d’Ifrane, dont la 2eme édition est initiée du 7 au 9 juillet sous le signe "Les Chants des cèdres", a été créé pour récompenser les meilleures œuvres scientifiques relatives au développement et à la préservation des montagnes au Maroc.

L’annonce a été faite samedi lors d’un forum initié sous le thème "Environnement, montagne et spiritualité" dans le cadre de ce festival initié par la province d’Ifrane, l'Association "Forum d'Ifrane pour la culture et le développement " en partenariat avec l’Association Fès-Saiss.

Ce forum auquel ont pris part des chercheurs et des experts marocains et étrangers, a porté sur la dimension environnementale et spirituelle en tant que composante naturelle qui résiste fortement face aux événements historiques et aux mutations géographiques.