Nador



Les éléments de la Gendarmerie Royale de Béni Chiker, relevant du commandement régional de Nador, ont opéré, vendredi dernier, une perquisition dans un dépôt au douar Iaakaouen, qui s’est soldée par la découverte et la saisie d’une importante quantité de pièces de rechange en provenance de la contrebande, selon les autorités locales de la province de Nador.

Lors de cette opération, des pièces automobiles d’une valeur estimée à 314.800 DH, deux véhicules, ainsi qu’un jet-ski et sa remorque ont été saisis, indique la même source.

Sur instructions du parquet, un mis en cause a été interpellé et présenté devant la justice, alors que la marchandise et les moyens de transport ont été remis au service de la douane.



Agadir



Un colloque national sur l’art rupestre s’est ouvert mardi à Agadir avec l’ambition de contribuer à mieux mettre en valeur cette richesse patrimoniale du Maroc.

Cette rencontre de deux jours est initiée par le Conseil régional Souss-Massa en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et le Centre Souss-Massa de développement culturel avec le soutien du Conseil national des droits de l’Homme et l’Institut Royal de la culture amazighe. Il s’agit aussi de favoriser, selon la même source, la réflexion sur les solutions de nature à contribuer à faire face aux risques qui menacent ce patrimoine fragile.



Rabat



La Chambre de commerce, d'industrie, et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra organise, le 25 mai à Rabat, une rencontre d'information sous le thème "Ramadan et la protection du consommateur: les procédures et mesures", en coopération avec les autorités locales et le Forum marocain du consommateur.

Cette rencontre vise à mettre la lumière sur les procédures et mesures entreprises par le gouvernement en vue de garantir la stabilité des prix, l'approvisionnement des marchés, le contrôle des produits les plus consommés durant le mois de Ramadan, ce qui contribue à la protection du consommateur et sa sensibilisation à l’importance de la consommation raisonnable et saine, a indiqué un communiqué de la Chambre.