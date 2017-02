Brèves de société

​Cybercriminalité

Dans le cadre des efforts dé- ployés par les éléments de la Gendarmerie Royale à Khouribga pour lutter contre toutes les formes de criminalité, y compris les crimes cybernétiques associés au détournement et à la fraude via le World Wide Web et suite aux plaintes dé- posées par un certain nombre de victimes étrangères, il a été procédé à l'arrestation de cinq personnes âgées entre 20 et 40 ans. Quatre d'entre eux sont de Khouribga et la cinquième du village de Boulanouar (4 km de Khouribga). Le réseau des malfrats comprend également un agent du Groupe OCP. Les mis en cause font chanter leurs victimes en leur demandant l’envoi d'argent par le biais des agences de transfert monétaire en échange de ne pas publier des vidéos indécentes des victimes sur Internet. Après une surveillance constante des éléments de ce réseau et après confirmation de leur inculpation dans des crimes d’arnaque, ils ont été arrêtés, interrogés et traduits devant la justice pour répondre de leurs forfaits.



Devises

Les éléments de la douane au poste-frontière de Bab Sebta ont mis en échec, lundi soir, une tentative de trafic de devises d'un montant de 31.450 euros, a-t-on appris de source douanière. Lors d’une opération de contrôle menée au point de passage de Bab Sebta, les services de la douane ont procédé à la saisie de cette somme que deux ressortissants espagnols résidant au Maroc tentaient de faire passer vers le préside occupé de Sebta de manière illégale et sans autorisation préalable des institutions financières compétentes, a-t-on pré- cisé de même source. La devise saisie était dissimulée dans les vêtements des deux individus et cachée à l’intérieur d’un véhicule immatriculé au Maroc. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances entourant ce trafic de devises, avant de prendre les mesures administratives et juridiques nécessaires.



Explosion

Une grande bonbonne de gaz butane a explosé, lundi à l’intérieur d’un local de restauration au marché hebdomadaire d’Aïn Aouda (Préfecture Skhirat-Témara), faisant un mort et 54 blessés, apprend-on auprès des autorités locales. La victime, une femme, a succombé à ses blessures après son transfert à l’hôpital, alors que les 54 blessés souffrent de brûlures et de blessures de différents degrés, précisent les autorités de la préfecture de Skhirat-Témara. Les blessés ont été transférés à l’hôpital Sidi Lahcen à Témara et à l’hôpital Avicenne à Rabat pour recevoir les soins nécessaires, après l’intervention des autorités locales et des services concernés, souligne la même source.