Brahim Iddouch, l’ascension au sommet de la planète bodyboard

Tout juste auréolé d'une prestigieuse victoire au Chili, le rider marocain Brahim Iddouch s'entraîne dur dans les spots réputés de sa ville natale Agadir en vue des prochaines manches du championnat du monde. Au fil des ans et des compétitions, ce grand passionné des sports nautiques a réussi à inscrire son nom parmi le gotha de la planète bodyboard.

Dans cette discipline proche du surf mais exercée sur des planches, le plus souvent allongé (position appelée prône), Iddouch, la trentaine, est un maître incontesté. Son engagement, sa discipline et ses manœuvres spectaculaires sur des vagues énormes forcent l'admiration et le respect. Il a déjà atteint le podium mondial avec une troisième place en 2014 et réalisé la manœuvre de l'année en 2016, entre autres exploits obtenus lors de compétitions de haut niveau en Europe et aux Etats-Unis.

"Je suis parti à Antofagasta, 5ème étape du championnat du monde, juste après le Ramadan. Les meilleurs compétiteurs étaient au rendez-vous. Je suis tombé dans un groupe très difficile mais j'ai quand même pu remporter toutes les séries d’autant que les vagues dans ce spot sont similaires aux vagues marocaines. Au final et malgré le stress, j'ai réussi à décrocher le titre face au champion du monde actuel, Iain Campbell", confie à la MAP le champion marocain.

Avec un score de 13,90 points au terme de spectaculaires figures aériennes au sommet de la vague, le rider a dominé ses concurrents à Antofagasta dont le champion du monde le Sud-Africain Iain Campbell. Son Air Roll Spin a impressionné les juges.

C'est le deuxième titre du genre glané par le bodyboarder après celui de 2012 à Rio de Janeiro au Brésil, ce qui constitue, souligne-t-il, une source supplémentaire de motivation pour les prochaines étapes du World Tour bien qu'il en ait raté les premières à cause d'une blessure au genou.

Juste après le Chili, Iddouch a enchaîné avec une troisième place lors de la première étape du Championnat d'Europe au Portugal, qui devra abriter en septembre le prochain challenge, en l'occurrence la sixième étape mondiale.

Interrogé sur le niveau de la discipline au Maroc, Iddouch s'est montré plein d'optimisme. "De nombreux futurs champions de surf et de bodyboard émergent dans les différents clubs", a-t-il dit.

"En 2020, le surf deviendra sport olympique. Il y a dix ans, nous ne comptions pas beaucoup de pratiquants en partie parce que le matériel de surf était cher. Aujourd'hui, la donne a changé grâce à la présence de plusieurs sociétés qui importent les équipements et à l'apport des associations et des écoles de surf qui participent à la promotion de ce sport", note le champion national.

A son avis, l'engouement des jeunes marocains pour ce sport commence à donner ses fruits.

"Nous avons aujourd'hui plusieurs noms qui se distinguent, surtout des champions d'Europe juniors à la fois en bodyboard et en surf. D'ici 2020, je suis convaincu que le Maroc fera partie des meilleurs mondiaux", prédit-il en se félicitant que le sport gagne aussi en notoriété parmi les filles après des années de présence timide de la junte féminine.

Dans ce sens, il cite la championne du bodyboard Fatima Zahra Berrada et du surf Meryem El Gardoum, dont les prestations aux tours européens et au championnat du monde font honneur aux sports nautiques marocains.

Tout récemment, il est devenu le parrain d'une Surf Academy en plein cœur de la baie d’Agadir. L’établissement dispose d'équipements haut de gamme et offre des cours de surf, de bodyboard et de stand up paddle, encadrés par des moniteurs expérimentés.