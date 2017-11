Bounou : Une qualification historique

L’international marocain et gardien de but du FC Gérone (Liga) Yassine Bounou a qualifié d’"historique" la qualification de le sélection marocaine de football à la Coupe du monde de la FIFA Russie-2018.

"Je suis très heureux. C’est une réalisation historique très importante pour la sélection nationale", a dit Bounou mardi lors d’une conférence de presse à Gérone (nord-est), se disant ému de pouvoir prendre part avec les Lions de l’Atlas à la prochaine Coupe du monde.

Le gardien de but marocain a relevé que la qualification du Onze national est un motif de fierté et une source de joie pour les joueurs, le staff technique, les dirigeants et l'ensemble du peuple marocain.

Bounou s’est dit déterminé à batailler pour une place de titulaire au sein de la sélection marocaine de football, comme il a réussi à le faire au FC Gérone grâce "aux entraînements et à la concentration quotidiens".

Evoquant les performances de son équipe en Liga, qui occupe la 10ème place avec 15 points, l’international marocain a souligné que le FC Gérone doit croire en ses capacités et aux valeurs qui ont toujours fait sa force.

Sociétaire du FC Gérone depuis 2016, Yassine Bounou (26 ans) a évolué auparavant au Wydad de Casablanca (2010-2012), à l’Atlético Madrid (2012-2014) et au Real Saragosse (2014-2016).