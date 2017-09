Bouillon de culturel

Janet Jackson

Alors que le spectacle suivait son cours dans une ambiance festive et optimiste selon les divers récits rapportés du concert, l’état d’esprit de la chanteuse de 51 ans s’est rapidement transformé. Janet Jackson a en effet fondu en larmes au milieu de sa chanson What About, qui traite des violences faites aux femmes, avec des paroles fortes comme "Que se passe-t-il avec ce que tu m’a fait / Que se passe-t-il pour les fois où tu m’as cassé la figure/Que se passe-t-il pour toutes les fois où tu as continué alors que je te disais ‘Ca suffit, s’il te plaît’ ". Ce surplus d’émotion pourrait trouver sa source dans la situation personnelle actuelle de Janet Jackson, qui est en train de divorcer de Wissam Al Mana, avec qui elle est restée mariée durant cinq ans et qui est le père de son fils Eissa. Le divorce serait particulièrement houleux, en raison notamment de l’attitude extrêmement autoritaire de Wissam Al Mana.



Angelina Jolie



Après s'être rendue le 2 septembre dernier au Telluride Film Festival pour présenter son nouveau film en tant que réalisatrice D'abord, ils ont tué mon père (le 15 septembre sur Netflix), Angelina Jolie poursuit les apparitions remarquées en famille. Dimanche 10 septembre, c'est avec quatre de ses six enfants que la star de 42 ans a fait une entrée soignée au Festival international du film de Toronto (TIFF) afin d'assister à l'avant-première du film The Breadwinner, long métrage d'animation qu'elle a produit. Adapté du roman pour enfants du même nom écrit par Deborah Ellis et sorti en 2000, il raconte l'histoire de Parvana, une petite fille vivant en Afghanistan et contrainte de se déguiser en garçon afin de pouvoir travailler et faire vivre sa famille.