Justin Timberlake

Justin Timberlake a fini son nouvel album! S’il n’en a rien dit lui-même, c’est son producteur historique, Timbaland, qui a annoncé la nouvelle à l’occasion d’une interview, et d’après lui, ça va faire… très mal ! «La musique qu’on a produite ? Ça va le propulser à un nouveau niveau», a-t-il affirmé à Rolling Stone. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres, même si Timbaland n’a rien annoncé d’autre…



Jean Dujardin

Un film peut en cacher un autre pour Quentin Dupieux ! Attendu avec la comédie «Au poste», tournée à la rentrée dernière et réunissant entre autres Benoit Poelvoorde, Grégoire Ludig, Anaïs Demoustier, ou encore Orelsan, Quentin Dupieux planche déjà sur un nouveau projet. «Le Daim» sera le 7ème long métrage du cinéaste après «Steak», «Rubber» ou encore plus récemment «Réalité». Jean Dujardin en tiendra le rôle principal. Le reste de la distribution n'est pas encore connu. Dans un communiqué, Arte France Cinéma, qui produit avec l'Atelier de production, présente Le Daim comme une "comédie noire", une "réflexion moderne sur le mythe de Narcisse".