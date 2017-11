Jazz



Les amateurs de musique et férus de jazz ont été au rendez-vous, en cette fin de semaine à Agadir, avec le premier Festival de jazz de la ville avec à l'affiche une palette d'artistes de différents horizons. En trois soirées d'affiliée, la salle Brahim Radi a vu converger un public nombreux de Gadiris et visiteurs de la cité, passionnés de ce genre musical majeur. Des concerts de haute facture ont été au programme de ce Festival de jazz, dans une ambiance de fête conviviale. Huit formations se sont ainsi succédé sur scène: Othman El Kheloufi, Nathalia M. King, Eric Le Lann Quartet, Zimmermann Quartet, The Headbangers, Bocle Quartet, Equal Crossing et Samira Brahmia. Des ateliers et débats ont été également au menu de cette première édition organisée par l’Institut français d’Agadir (IFA), en partenariat avec la wilaya de la région Souss-Massa, la commune urbaine d’Agadir, le Conseil de la région et le Conseil régional du tourisme.



Fashion week



Le caftan marocain a assuré une remarquable présence, samedi soir, lors d'une grande "Fashion Week" à Bangkok : la 7ème édition des célébrations de "la Route de la soie thaïlandaise", qui a connu la participation de designers, modélistes et stylistes de 25 pays. La cérémonie officielle de ce grand rendez-vous de la mode asiatique et internationale, organisé dans le cadre des célébrations de l’anniversaire de la Reine Sirikit, mère de l’actuel Roi de Thaïlande, Rama X, a été marquée par la présentation des plus belles créations des stylistes participant à ce rendez-vous international autour de la prestigieuse soie thaïlandaise.