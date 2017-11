John Lasseter

Le légendaire directeur artistique du studio d'animation de Disney, John Lasseter, est le dernier grand nom rattrapé par la vague de scandales sexuels qui a déferlé sur Hollywood et toute la vie publique américaine depuis le début de l'affaire Weinstein. Celui qui est crédité pour avoir fait renaître Disney, aujourd'hui à la pointe du cinéma d'animation, a annoncé mardi qu'il prendrait un congé de six mois après des comportements inappropriés envers des employés de l'entreprise. Dans un communiqué interne, envoyé par Disney à l'AFP, le réalisateur de "Toy Story" (1995) et de "Cars" (2006) a présenté ses excuses à "quiconque a déjà reçu une étreinte non consentie ou tout autre geste qui a franchi les limites, sous quelque forme que ce soit" de sa part.



David Cassidy

David Cassidy, le chanteur et star de la série télévisée américaine des années 70 "The Partridge Family", est décédé mardi en Floride à l'âge de 67 ans, d'une insuffisance hépatique, a indiqué son agent à l'AFP. "Au nom de la famille Cassidy, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre père, notre oncle, et notre cher frère, David Cassidy. David est mort entouré par les gens qu'il aimait, heureux, et libéré de la douleur qui s'était emparée de lui pendant si longtemps", a annoncé sa famille dans un communiqué. En février 2017, l'acteur, père de l'actrice Katie Cassidy, 30 ans, et du chanteur Beau Cassidy, 26 ans, avait révélé être atteint de démence.