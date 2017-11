Madonna

La pop-star américaine, Madonna a posté sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle elle a dédié la chanson "Can't Help Falling In Love" à l’âme du grand couturier franco-tunisien, Azzedine Alaïa, décédé le 18 novembre 2017 à Paris. Notons que plusieurs stars mondiales telles que Lady Gaga, Kim Kardashian, Naomi Campbell, Victoria Beckha, entre autres, ont rendu hommage au styliste tunisien via les réseaux sociaux.



Michel Serceau

Un vibrant hommage a été rendu, lundi soir au cinéma espagnol de Tétouan, à l'écrivain français Michel Serceau, en ouverture de la 3ème édition du Festival international des écoles de cinéma (FIDEC).

S'exprimant à cette occasion, l'écrivain marocain Ahmed Fertat a livré un témoignage émouvant sur la contribution de Michel Serceau à l'enrichissement des domaines de la littérature et du cinéma, à travers ses écrits qui visent en particulier à promouvoir l'éducation au cinéma.

Réagissant à cet hommage, M. Serceau s'est dit très touché et ému par cette attention particulière, notant que ce festival joue un rôle important dans la découverte de jeunes talents et la promotion de l'échange d'expériences et de connaissances entre les étudiants, les universitaires et les professionnels de cinéma venus des quatre coins du monde.

Cette cérémonie a été également marquée par un hommage appuyé à la London film school qui fête cette année 60 ans de création dans le domaine cinématographique.