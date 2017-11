Katy Perry

La chanteuse américaine Katy Perry a gagné devant la justice le droit d'acheter un ancien couvent de Los Angeles, également convoité par une femme d'affaires qui voulait en faire un hôtel de luxe. Le juge a accordé 1,57 million de dollars à Katy Perry et 3,47 millions à l'archidiocèse pour couvrir les frais d'avocat, des montants jugés exagérés par la défense de la femme d'affaires, Dana Hollister. La chanteuse de 32 ans avait payé 10 millions pour l'ancien couvent, plus 4,5 millions pour bâtir ailleurs un nouveau lieu de prière. L'archidiocèse lui avait vendu le bien, actuellement vide, mais deux nonnes avaient elles passé une transaction avec Dana Hollister, propriétaire de plusieurs restaurants à Los Angeles.



Jay-Z

La star du hip-hop Jay-Z a appelé vendredi à réformer le système américain de liberté conditionnelle, prenant la défense du rappeur américain Meek Mill et dénonçant une logique injuste qui vise, selon lui, particulièrement les Noirs. "Ce qui arrive à Meek Mill montre comment notre système judiciaire piège et harcèle des centaines de milliers de Noirs chaque année", écrit Jay-Z, 47 ans, dans une tribune publiée par le New York Times. "Au lieu d'une deuxième chance, le délai d'épreuve se transforme en terrain miné, où un mauvais pas entraîne des conséquences plus lourdes que le délit", dénonce le géant du rap. Meek Mill est représenté par sa société de management, Roc Nation. Une magistrate de Philadelphie l’a condamné la semaine dernière à entre deux et quatre ans d'incarcération pour avoir enfreint les termes de sa libération conditionnelle, provoquant des cris de surprise dans la salle car le procureur n'avait pas demandé de peine de prison.