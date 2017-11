Kevin Spacey

Le théâtre londonien Old Vic a annoncé jeudi avoir recueilli 20 "témoignages personnels" accusant de "comportement déplacé" l'acteur américain Kevin Spacey, directeur artistique de cet établissement entre 2004 et 2015. A l'issue d'une enquête interne menée par un cabinet juridique à la demande de l'Old Vic, "20 témoignages personnels sur des comportements inappropriés présumés de Kevin Spacey" ont pu être recueillis, écrit le théâtre dans un communiqué. Ces accusations portent sur une période allant de 1995 à 2013, la majorité d'entre elles portant sur des faits qui se seraient produits avant 2009. L'enquête a également conclu que la "célébrité" de l'acteur américain "et son statut à l'Old Vic avaient pu empêcher les gens, et en particulier les jeunes employés et jeunes comédiens, de sentir qu'ils pouvaient parler ou demander de l'aide".



Robert Hirsch

Le comédien Robert Hirsch, un des derniers monstres sacrés du théâtre français, est mort jeudi à 92 ans à Paris, a annoncé à l'AFP le producteur de ses pièces Francis Nani, qui dirige le théâtre du Palais-Royal. Robert Hirsch, qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion", était encore à l'affiche ces dernières années de pièces à succès comme "Le Père" de Florian Zeller, après 65 ans de carrière dont un quart à la Comédie Française. Le comédien était hospitalisé depuis 48 heures après une chute à son domicile et son coeur "fragile, a probablement lâché", a dit à l'AFP Jeoffrey Bourdenet, un comédien et metteur en scène, qui était à ses côtés. Le comédien devait à sa formation de danseur une exceptionnelle présence sur scène et une agilité qui ne l'aura quitté que dans les toutes dernières années. Il souhaitait continuer de travailler et "était à la recherche d'un rôle", a témoigné M. Bourdenet.