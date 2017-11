Luc Besson

Le cinéaste français Luc Besson travaille sur un pilote de série pour la chaîne américaine ABC avec l'acteur oscarisé Jean Dujardin, a indiqué mercredi à l'AFP une source de la chaîne de télévision américaine, confirmant des informations de presse. La série, qui doit s'intituler "The French Detective" ("Le détective français"), est adaptée de romans de James Patterson racontant les aventures du détective parisien Luc Moncrief, qui rejoint la police de New York (NYPD) pour laisser derrière lui son passé sombre. Elle doit suivre Moncrief pendant que sa coéquipière et lui tentent de trouver les coupables de crimes complexes. Aucun calendrier n'est prévu à ce stade.



Kev Adam

Ça y est, c'est officiel. Alors que la rumeur sur leur couple courait depuis la publication d'une photo volée cet été, ce mercredi 15 novembre Paris Match a mis fin au suspense. Iris Mittenaere et Kev Adam sont bel et bien en couple, annonce la principale intéressée dans une longue interview accordée au magazine. "C'est vrai, je suis amoureuse, vraiment!", lâche celle qui rendra le 26 novembre prochain son diadème de Miss Univers. Si le couple est toujours resté discret sur sa relation, les plus curieux ont pu, au fil des mois, découvrir plusieurs indices glissés sur les réseaux sociaux et notamment des photos prises au même endroit, au même moment et partagées sur leurs comptes Instagram respectifs.