Rose McGowan

L'actrice américaine Rose McGowan a été arrêtée mardi après s'être rendue à la police près de la capitale fédérale Washington, puis libérée sous caution, dans le cadre d'une affaire de détention de drogue, a indiqué le bureau du shérif. Rose McGowan "s'est rendue d'elle-même en début d'après-midi au centre de détention pour adultes du comté de Loudoun", a expliqué à l'AFP Kraig Troxell, porte-parole du bureau du shérif de ce comté de Virginie (est), confirmant une information du magazine Variety. "Un mandat d'arrêt avait été émis plus tôt cette année (par la police des aéroports de Washington) à son encontre. L'aéroport (international) de Dulles se trouve dans le comté de Loudoun", a-t-il précisé, indiquant que l'actrice était recherchée pour "détention d'une substance contrôlée". Selon le porte-parole, elle a été libérée en échange d'une caution de 5.000 dollars. Il n'a pas été en mesure de préciser la date de comparution de l'actrice devant un tribunal.



Annette Bening

C'était une femme fatale oscarisée qui avait partagé l'affiche avec James Stewart, Robert Mitchum et Frank Sinatra. Il était acteur de théâtre de presque trente ans son cadet, issu de la classe ouvrière britannique. L'histoire d'amour atypique de Gloria Grahame, mariée quatre fois, avec Peter Turner aurait dû entrer dans la légende d'Hollywood mais est restée largement confidentielle, jusqu'à aujourd'hui. "Film Stars Don't Die in Liverpool", avec Annette Bening et Jamie Bell, chronique leur relation passionnée au cours des années précédant la mort de Grahame à seulement 57 ans.