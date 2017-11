Exposition



“L’Afrique en marche” est le thème d’une exposition d’arts plastiques de peintres africains de renom qui sera organisée le 6 novembre à Rabat à l’initiative de l’Agence marocaine de coopération internationale.

Organisée à l’occasion du 42ème anniversaire de la Marche Verte, cette exposition aura lieu à partir de 16 h au siège de l’agence en présence d’un parterre d’ambassadeurs des pays africains accrédités au Maroc et de différents acteurs de la société civile, indique un communiqué de l’agence.



Concert



L’Institut Cervantes de Rabat et l’ambassade de Colombie au Maroc organisent, vendredi, un concert de Bandola llanera (ensemble d’enfants de Tauramena de Colombie).

Cet événement débutera à 18h30 à l’Institut Cervantes de Rabat, indique l’institut dans un communiqué, soulignant que la création de l’ensemble de Tauramena fait partie de l’initiative du ministère des Relations Extérieures de la Colombie pour lutter contre le recrutement armé d’enfants et des jeunes.

Le groupe, qui se rend dans différents pays pour favoriser le dialogue et l’interaction culturelle, est devenu un des instruments de la diplomatie publique, ajoute la même source.