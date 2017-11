Kanye West

Un peu moins d’un an après son hospitalisation, Kanye West a fait une apparition furtive sur le morceau d’un autre rappeur, publié mardi, dans laquelle il semble raviver le contentieux qui l’oppose à la chanteuse Taylor Swift. Fin novembre 2016, le rappeur, producteur et homme d’affaires avait été hospitalisé à Los Angeles, officiellement victime du stress et de grande fatigue. Il a réapparu sur le titre “Dat Side” de Cyhi The Prynce, où il déclame pendant près d’une minute un texte dans lequel il parle de lui. “Je n’ai pas besoin d’alliés, je ne ressens pas l’utilité de fraterniser”, dit-il, reprenant la mélopée de Cyhi The Prynce, qui s’en prend aux “haineux”. Kanye West évoque alors ceux qui “deviennent célèbres grâce à toi”, ce qui semble être une référence directe à Taylor Swift, avec lequel lui et son épouse Kim Kardashian entretiennent un contentieux depuis l’an dernier. Dans son titre “Famous”, le rappeur expliquait que Taylor Swift avait accédé à la célébrité grâce à lui, en référence à un incident survenu en 2009.



Salon du livre

Le Maroc sera l’invité d’honneur de l’édition 2018 du Salon international du livre de Belgrade, le plus important événement culturel des Balkans. Une cérémonie pour le lancement officiel des préparatifs de la participation du Maroc à cette foire internationale a été organisée dimanche à Belgrade en présence de l’ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Amine Belhaj. S’exprimant à cette occasion, M. Belhaj s’est dit fier que le Maroc est le premier pays arabe qui participe en tant qu’invité d’honneur à ce Salon, qui permettra de faire découvrir les multiples facettes du patrimoine culturel marocain riche et diversifié.